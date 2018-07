Montagabend ereignete sich auf einem Reiterhof in St. Georgen am Längsee ein Reitunfall, bei dem eine Frau (36) verletzt wurde. Sie musste mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden.

St. Georgen am Längsee

Reitunfall in St. Georgen am Längsee: Eine 36-jährige St. Veiterin trainierte am Montag gegen 19.30 Uhr mit ihrem Pferd auf einem Reiterhof. Bei einem ca. 90 cm hohen Steilsprung touchierte das Pferd mit den Vorderhufen die oberste Stange und bekam diese dadurch zwischen die Vorderbeine. Das Pferd verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Knie der Vorderbeine, wobei die Reiterin aus dem Sattel geschleudert wurde.