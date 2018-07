Josef Klausner (SPÖ) gewann in Kappel die Bürgermeister-Stichwahl gegen Gabriele Edith Moser (ÖVP). Er spricht über seine Pläne und seinen plötzlichen Rückzug im Jahr 2015. Moser zieht Bilanz.

Josef Klausner schafft es beim zweiten Versuch ins Bürgermeisterbüro © Wilfried Gebeneter

Herr Klausner, wie geht es Ihnen am Tag nach ihrer Wahl zum Bürgermeister in Kappel am Krappfeld?

JOSEF KLAUSNER: Sehr gut. Ich bin gerade mit einem Frühstück auf dem Weg ins Gemeindeamt.

