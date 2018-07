Facebook

Alois Sallinger © KK

"Begonnen hat alles mit meiner musikalischen Tätigkeit bei der Glantaler Blasmusik, wo ich nicht nur 43 Jahre als Musiker, sondern davon auch 38 Jahre als Funktionär, davon wiederum 14 Jahre als Obmann, aktiv war. Diese Funktionärstätigkeit hat mir Freude bereitet und so bin ich auch 1991 dem Ruf der Politik gefolgt und als Spitzenkandidat der SPÖ bei den Gemeinderatswahlen in Frauenstein angetreten", sagt Alois Sallinger (SPÖ).

Nach nun 27 Jahren als Vizebürgermeister und Referent für Finanzen, sozialen Wohnbau, Schulen, Kindergärten - aktuell war er Referent für Straßen und Verkehr - legt Sallinger sein Amt nieder. "Diese Tätigkeit hat mir viel Freude bereitet, insbesondere deshalb, weil es unter den Fraktionen zu großen Teilen von freundschaftlicher Zusammenarbeit geprägt war."

Nachdem er letztes Jahr bereits seine Tätigkeit als Gildenchef und Obmann des Frauensteiner Faschings in jüngere Hände gelegt hat, tut er dies nun auch in der Politik. "Die SPÖ-Fraktion wird in der nächsten Gemeinderatssitzung als Nachfolger für den Posten des 2. Vizebürgermeisters einstimmig Johann Anderwald und als neues Mitglied im Gemeindevorstand Herbert Brandstätter vorschlagen. Ich freue mich, dass mit diesen beiden Herren junge, engagierte Mandatare die verantwortungsvollen, aber schönen Aufgaben in der Gemeinde Frauenstein übernehmen."