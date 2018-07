Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Fuchs

Nicht ansprechbar und blutverschmiert im Gesicht wurde Sonntag kurz nach 5.30 Uhr ein junger Mann auf der Gradeser Landesstraße zwischen Grades und Metnitz aufgefunden. Notarzt und Polizei wurden alarmiert. Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 19-jährigen Burschen aus der Gemeinde Metnitz. Was genau passiert ist, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. In der Nähe des 19-Jährigen wurde ein Fahrrad gefunden. Er dürfte damit zu Sturz gekommen sein. Ob noch jemand am Unfall beteiligt war, ist offen. Derzeit gibt es dafür laut Polizei jedoch keine Anhaltspunkte.