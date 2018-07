Um 15 Uhr endet die Stichwahl in Kappel. Mit Frühstück und Hausbesuchen gingen die Kandidaten auf Wählerfang.

Stichwahl in Kappel

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gute Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Kappel © Wilfried Gebenter

Bis 15 Uhr haben die Wahllokale in den drei Ortschaften Kappel, Passering und Silberegg noch geöffnet. Insgesamt 1665 Wahlberechtigte gibt es bei der Stichwahl für den Chefposten in der Kappler Gemeinde. Zur Wahl stehen Josef Klausner (SPÖ) und die geschäftsführende Bürgermeisterin Gabriele Edith Moser (ÖVP). Der FPÖ-Kandidat Heinrich Rattenberger flog mit 6,84 Prozent am 24. Juni aus dem Rennen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.