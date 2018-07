Ein Verkehrsunfall ereignete sich Samstagabend in Lölling. Ein Auto war in den verbauten Löllingbach gestürzt. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Das Fahrzeug landete im Löllingbach © FF Wieting/Facebook

Kurz nach 19 Uhr wurde in Hüttenberg Alarmstufe zwei für die Feuerwehren ausgerufen. Ein Auto war in den verbauten Löllingbach gefallen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wieting auf ihrer Facebook-Seite berichtet, rückten die Kameraden ebenso wie deren Kollegen aus Lölling und Hüttenberg aus, um das Fahrzeug und den Lenker zu bergen: "Zum Glück war die Person nicht eingeklemmt." Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er wurde nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Das Auto wurde schwer beschädigt © FF Wieting/Facebook