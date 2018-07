Angelobung in St. Georgen am Längsee: Hannelore Fischer folgt Nina Gaugg - zumindest bis 2021.

Hannelore Fischer folgt Nina Gaugg als Vizebürgermeisterin © KK/Gemeinde

Aus persönlichen Gründen legte Nina Gaugg (SPÖ) ihre politische Funktion als Vizebürgermeisterin von St. Georgen am Längsee zurück. Ihr folgt nun Hannelore Fischer (SPÖ). Sie wurde am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung von Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch angelobt.

