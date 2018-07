34-Jähriger wurde in einer Wohnung in St. Veit tot aufgefunden. Todesursache ist eine Suchtmittelvergiftung.

Unheimliche Serie von Drogentoten in Kärnten (Symbolbild) © APA/Fohringer

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Drogentod eines Griffners (22) aus der Vorwoche sind noch nicht abgeschlossen, da gibt es schon erneut Alarm: In einer Wohnung in St. Veit wurde am Sonntag ein Mann von einem Bekannten tot aufgefunden. Um 14.16 Uhr traf die Rettung als Erstes vor Ort sein. "Leider konnten wir nur mehr den Tod feststellen", so der im Einsatz gestandene Notarzt.

