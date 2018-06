Klein St. Paul„Wieting ist anders“ und zeigt es gerne her

Facebook

Ratheiser mit Mädlleiterin Marlene Krenn © KK

Die Pflege von Kultur und Brauchtum. Das wird bei der Wietinger Jugend großgeschrieben. Und zwar schon seit 65 Jahren, was am Wochenende gebührend gefeiert wird. „Die Jugend in Wieting war immer stark und hat gute Leistungen bei den Bewerben erzielt. Wir sind auch einer der stärksten Vereine in Klein St. Paul“, sagt Philipp Ratheiser, seit drei Jahren Obmann.

