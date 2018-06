Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie es im neuen Jahr mit der C&A-Filiale in St. Veit weitergeht, ist noch unklar © Sarah Holzer

Hartnäckig halten sich die Gerüchte in der Herzogstadt, die Filiale der Modekette C&A solle geschlossen werden. Bereits 2004 eröffnete das Unternehmen eine von insgesamt acht Kärntner Filialen in der St. Veiter Spitalgasse. Das diese nun geschlossen werden soll, kann von offizieller Seite nicht bestätigt werden. In einer Stellungnahme des österreichischen Geschäftsführers der Modekette C&A, Norbert W. Schelle, heißt es: „Zum Standort St. Veit an der Glan können wir derzeit keine konkrete Stellung nehmen. Wir können jedoch mitteilen, dass der Standort jedenfalls noch bis zum Herbst und über das Weihnachtsgeschäft hinaus weiter von uns betrieben wird.“