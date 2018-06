Angespannte Stimmung beim Fußballschauen im Hirter-Stüberl. Am Ende gab es tosenden Applaus für die Asiaten.

Jubelgeschrei gab es für den Sieg von Südkorea gegen Deutschland © Gert Köstinger

Beim WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea beim Hirter-Stüberl gingen die Emotionen hoch. Unter den zahlreich eingefleischten Fußballfans fanden sich nur ein paar, die dem Weltmeister die Daumen drückten. „Die Deutschen starten immer zögerlich in ein Turnier“, waren sich Wolfgang und Gudrun Wiener aus St. Veit noch in der zweiten Halbzeit sicher, dass ihr Team gewinnen wird. Aber auch das Verzehren einer laut Wiener deutschen Currywurst brachte schlussendlich kein Glück. Mit 2:0 verlor nämlich Deutschland gegen Südkorea. Ein historisches Ergebnis, das im Hirter-Stüberl mit Freudensprüngen und tosendem Applaus gefeiert wurde. Denn Deutschland ist noch nie in der Vorrunde ausgeschieden. „Genau das wollten wir sehen“, freute sich eine Männerrunde über den Ausgang des Spiels.

