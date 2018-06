Facebook

Schüler bekamen Einblicke in die dänische Landwirtschaft © PRIVAT

Erstmals hatten Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule und Agrar-HAK in Althofen die Möglichkeit, Erasmus gefördert 14 Tage an einer Schule in Dänemark zu verbringen. Mit dem Besuch verschiedener Farmen konnten die acht Schüler einen Einblick in die dänische Landwirtschaft gewinnen.

Neben Kleinbetrieben, die sich mit Rassenerhaltung beschäftigen oder Nischenprodukte erzeugen, gibt es hauptsächlich Großbetriebe. Auch Kultur stand am Programm: Kopenhagen wurde einen Tag lang mit Führung per Rad erkundet.

Die Abende verbrachten die Jugendlichen mit dänischen Schülern, mit denen sie gemeinsam im Schulinternat wohnten. Das Meer und der Strand zum Genießen rundete die Reise ab. Im Oktober folgt der Gegenbesuch von dänischen Studenten in Althofen.