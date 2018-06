Archäologen sorgen für Baustopp beim Wohnprojekt „Arcineum“ in der St. Veiter Innenstadt. Auf den Bauwerber kommen nun erhebliche Kosten zu.

Das Grazer Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung führt gerade Ausgrabungen am Unteren Platz in St. Veit durch © Simone Dragy

Anstatt mit Baggern wird hinter dem denkmalgeschützten St. Veiter „Pfostenzimmerhaus“ – einst ein luxuriöser Bau mit einer Pfostendecke – derzeit mit Kübeln und Schaufeln gearbeitet. „Wir haben schon seit vier Wochen einen Baustopp“, sagt Tom Müller, Geschäftsführer der „9022 Arcineum Errichtungs GmbH.“

Da das Wohnprojekt „Arcineum“ am Unteren Platz von historischen Gemäuern umgeben ist, werden archäologische Ausgrabungen vom Grazer Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung („ISBE“) durchgeführt. Zwei Wochen lang sollen diese noch dauern. „Dass sich das Bundesdenkmalamt einschaltet, damit haben wir gerechnet. Dass die Untersuchungen aber so lange dauern werden, davon sind wir nicht ausgegangen. Es sind erhebliche Kosten, die auf uns zukommen“, sagt Müller. Neben den Grabungskosten kommen noch Vorhaltekosten der Baufirmen hinzu. „Wir wissen, dass es schwieriger und kostspieliger ist in der Stadt zu bauen. Wir sehen es aber als unsere Verantwortung, nicht auf der grünen Wiese zu bauen“, sagt Müller.

Untere Platz, eine Vorstadt?

Neben Tierknochen, Töpfen und Eisennägeln, wurden bisher ältere Mauerfundamente, Kalkgruben sowie ein älterer Ofen und Sickerschächte frei gelegt. „Es dürfte sich um neuzeitliche Kalkgruben handeln. Welchem Zweck der Ofen gedient hat, kann noch nicht gesagt werden. Da warten wir auf die Befunde“, sagt Martin Bertha vom „ISBE“. Bei der aufgebrochenen und denkmalgeschützten Stadtmauer sollen laut eines St. Veiter Hobbyhistorikers auch Marmor-Artefakte aufgetaucht seien, die eine Behauptung des verstorbenen St. Veiters Kunsthistorikers Karl Ginhart, Kenner der Stadtgeschichte, bestätigen solle. Dieser schrieb, dass der Untere Platz ursprünglich außerhalb der Stadt gelegen ist, sprich eine Vorstadt gewesen sein soll.

Ein Teil der Stadtmauer wurde abgetragen Foto © Simone Dragy

„Dass die Stadtmauer unter Denkmalschutz steht, haben wir gewusst. Um arbeiten zu können – die Burggasse ist zu eng – müssen wir die Baustelle über die Grabenstraße bestücken. Dazu mussten wir ein Stück der Stadtmauer, die in diesem Bereich sehr desolat gewesen ist, abtragen“, sagt Müller. Als Eigentümer werde sich auch die Stadt selbst bei der Wiederherstellung beteiligen. „Wir haben alles mit dem Bundesdenkmalamt abgesprochen“, sagt St. Veits Pressesprecher Andreas Reisenbauer.

Ein herzoglicher Platz? Das könnte laut dem Hobbyhistorker das für das Wohnprojekt geplante Grundstück mit dem „Pfostenzimmerhaus“ gewesen sein, das sich im Nahbereich der Burg befindet. Es könnte sich dort die herzogliche Küche befunden haben. Aber auch die Kolonen, die bäuerlichen Untertanen, die vom Stift St. Georgen zur Holzlieferung beauftragt wurden, könnten dort ihre Arbeit verrichtet haben. „Das kann ich nicht bestätigen. Dazu weiß ich nichts Genaueres. Derzeit schaut es aber nicht danach aus“, sagt Bertha, Leiter der Ausgrabungen.

Mit Kübeln und Schaufeln wird sorgfältig gemäß der geplanten Bautiefe gegraben Foto © Simone Dragy

Das Projekt Projekt „Arcineum“. 29 Wohnungen auf vier Etagen, von 50 bis 100 Quadratmetern. Die meisten Wohnungen verfügen über Gärten, Terrassen und Loggias. Im obersten Stockwerk entstehen Penthouse-Wohnungen. Zudem entstehen noch zwei Geschäftslokale mit 45 und 80 Quadratmetern.

Lage. Das „Arcineum“ – abgleitet vom lateinischen Wort arcis, die Burg – wird am Unteren Platz 10,

angrenzend an die Stadtmauer,

errichtet und erstreckt sich nördlich in die Burggasse.

Fertigstellung. Voraussichtlich im Herbst 2019. Bauwerber: „9022 Arcineum Errichtungs GmbH“.

