Die millionenteure Sanierung der Blaukalkdeponie bei der Donau-Chemie in Brückl scheint Früchte zu tragen. Jüngste Frischgrasproben aus dem Umfeld der "Altlast K 20" weisen laut Umweltabteilung des Landes nur schwache HCB-Belastung auf.

Die Sanierung der Altlast K 20 soll im August abgeschlossen sein © KLZ/Traussnig

Die unsachgemäße Verbrennung von Blaukalk von der Donau-Chemie-Deponie in Brückl im Görtschitztal hat den HCB-Skdanal ausgelöst. Derzeit läuft die Generalssanierung der "Altlast K 20" und die Maßnahmen, die im August abgeschlossen werden sollen, tragen offenbar erste Früchte: Experten der Umweltabteilung in der Landesregierung haben laut Landespressedienst Frischgrasproben im Umfeld der Deponie entnommen. Die Proben entsprechen den Bestimmungen des Futtermittelgesetzes, das Futtermittel dürfte an Nutztiere verfüttert werden.