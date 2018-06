Kleine Zeitung +

St. Veit/Glan Zwei Arbeiter von ätzender Lauge im Gesicht getroffen

Schwerer Unfall bei Befüllarbeiten an einem Laugenbehälter in einer Firma in St. Veit. Zwei Arbeiter, die laut Polizei keine Schutzbrillen trugen, erlitten Verätzungen.