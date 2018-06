Keine notwendige Mehrheit bei der Bürgermeisterwahl in Kappel. Gabriele Edith Moser und Josef Klausner treten somit in 14 Tagen zur Stichwahl an.

Moser und Klauser treten zur Stichwahl an © Wilfried Gebeneter

Gespannt warteten die Kandidaten und Interessierte am Sonntagnachmittag vor dem Gemeindeamt in Kappel, ehe Amtsleiter Werner Glanzer gegen 16.30 Uhr das offizielle Ergebnis der Bürgermeisterwahl verkündete. Von den 1257 abgegebenen und gültigen Stimmen entfielen 48,45 Prozent auf den SPÖ-Kandidaten Josef Klausner und 44,71 Prozent auf die ÖVP-Kandidatin Gabriele Edith Moser. Diese beiden treten somit in 14 Tagen zur Stichwahl an. Der FPÖ-Kandidat Heinrich Rattenberger konnte 6,84 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

