© ROLAND SCHLAGER

Rund zweieinhalb Millionen Euro werden insgesamt in den Sommerferien in die Schulen des Bezirkes St. Veit investiert. Von der Volksschule bis zu den Höheren Schulen wird saniert und vergrößert, sodass sich zu Schulbeginn die rund 5600 Schüler aus dem Bezirk in ihren Klassenräumen wohl fühlen können. In 120 Klassen nehmen im kommenden Schuljahr die 2048 Volksschüler des Bezirkes platz. Jene Schüler in Guttaring dürfen sich auf besondere Klassenzimmer freuen, denn Holz steht bei den Umbauarbeiten in der Volksschule (VS) Guttaring im Vordergrund.