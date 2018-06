Kappel am Krappfeld Heute wird in Kappel ein neuer Bürgermeister gewählt

Facebook

Von links: Klausner, Moser und Rattenberger © Gebeneter

Die Wahl läuft (8.10 Uhr)

Die Bürgermeisterwahl hat begonnen. Die ersten Stimmzettel sind bereits in den Urnen gelandet. Insgesamt sind 1665 Kappler wahlberechtigt.

Das Rennen startet in Kürze (07.50 Uhr)

In zehn Minuten öffnen die Wahllokale. In Silberegg haben sich schon die ersten Wähler eingefunden.

Foto © Wilfried Gebeneter

Die ersten Stimmen wurden bereits am Vorwahltag abgegeben. Die Beteiligung lag bei sieben Prozent. Heute schreiten weitere Kappler zu den Wahlurnen in den drei Ortschaften Kappel, Silberegg und Passering. 1665 Personen sind wahlberechtigt. Auf deren Stimmen hoffen die geschäftsführende Bürgermeisterin Gabriele Edith Moser (ÖVP) aus Garzern, Josef Klausner (SPÖ) aus Silberegg und Heinrich Rattenberger (FPÖ) aus St. Florian. Alle drei Kandidaten wollen Martin Gruber (ÖVP) – als Landesregierungsmitglied musste er diese Funktion nun zurücklegen – als Chef nachfolgen. Alle Infos zur Nachwahl in Kappel am Krappfeld sowie zum heutigen Ergebnis erfahren Sie bei uns online. Und zwar den ganzen Tag über.