Magdalena Auer (25) ist PR-Managerin des Wiener Modelabels „Kukla“. Auch auf der New Yorker Fashion Week war sie mit dabei.

Magdalena Auer erobert mit „Kukla“ die Welt © KK/Daniel Mikkelsen

Als Kind malte sie hübsches Gewand aus Modemagazinen ab – heute designt sie Kleidungsstücke, unter anderem für Fotoshootings in Kapstadt und New York. Die Rede ist von der Metnitzerin Magdalena Auer (25), erfolgreiche Marketing- und PR-Managerin beim Modelabel „Kukla“ in Wien.