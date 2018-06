Facebook

Harald Taupe (links) mit seinen ersten Gästen © Simone Dragy

Liegestühle und gekühlte Getränke zur eigenen Entnahme. Das bietet jetzt Cafetier Harald Taupe auf seiner neuen Sonnenterrasse an. „Bei uns sitzen oben vorwiegend Jugendliche, die ungestört sein wollen. Es ist schwierig hier zu servieren“, sagt Taupe, der vollstes Vertrauen in seine Gäste hat: „Ich gehe davon aus, dass sie keine Gauner sind und der Kellnerin sagen, was sie konsumiert haben.“

