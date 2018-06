Althofen hat jetzt zweite Apotheke

Facebook

Eigentümerin Andrea Kohlweiß (vorne, Mitte) mit ihren Mitarbeiterinnen © Gebeneter

Seit Montagvormittag verfügt auch die Stadt Althofen über eine zweite Apotheke. Im Industriepark Süd gegenüber dem Hagebaumarkt Sabitzer wurde die neue Gesundheitseinrichtung mit einem „Tag der offenen Tür“ eröffnet. Mit der neuen „Krappfeld-Apotheke“ erfüllt sich die Eigentümerin Andrea Kohlweiß, welche bisher in der Herzogstadt St. Veit als Apothekerin ihrer Arbeit nachging, ihren großen Wunsch, in der Heimatgemeinde eine Apotheke zu führen. Und schon am ersten Tag tummelten sich zahlreiche Interessierte im 240 Quadratmeter großen Gebäude, welches fünf Mitarbeitern Arbeit bietet.