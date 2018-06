Brautpaare Zwei Musiker spielen jetzt gemeinsam durchs Leben

Facebook

Die Hochzeitsreise führt das Brautpaar nach Kroatien. Sohn Georg ist natürlich mit dabei © Privat

Vor acht Jahren haben einander Sandra Kuntsche und Jürgen Buggelsheim am Bezirkslandjugendball in Althofen kennengelernt. Jetzt haben die beiden einander das „Ja“-Wort gegeben.

Gemeinsam mit Sohn Georg (3) wohnen sie in Krottendorf in der Gemeinde St. Georgen. Sandra Kuntsche (29) arbeitet als Angestellte bei der Tourismusregion Mittelkärnten und Jürgen Buggelsheim (32) ist Schlosser bei der Donau Chemie in Brückl. Die standesamtliche Vermählung fand in Kappel am Krappfeld und die kirchliche Trauung in der Kirche St. Peter bei Taggenbrunn statt. Umrahmt wurde die Trauung vom Musikverein Kappel. Danach wurde im Gasthaus Schumi zur Hochzeitstafel geladen, bei der „Wirbelwind“ für Unterhaltung sorgte.

Bei den Hobbys des Brautpaares steht das Musizieren an erster Stelle. Beide spielen aktiv bei der Feuerwehrmusik Pölling, der Bräutigam spielt zusätzlich noch beim Musikverein in Kappel. Die Hochzeitsreise der beiden wird zum Familienurlaub gemeinsam mit Sohn Georg umfunktioniert und führt im August ans Meer – und zwar nach Umag (Kroatien).

