Seit 30 Jahren im Geschäft: Susanna und Werner Pejrimovsky © (c) Herbert Lehmann

Mitten im Trubel der Großstadt, zwischen Opernhaus und Ringstraße, zwischen Kärntner Straße und Haus der Musik, also mitten in der Wiener Innenstadt genießt das Juweliergeschäft der Metnitzerin Susanna Pejrimovsky-Hanousek und ihrem Gatten Werner Pejrimovsky ein Stück Beschaulichkeit. Ruhe, die notwendig ist, um dem selbst auferlegten "Streben nach Perfektion" nachzukommen. Nicht immer an diesem Standort, wo man mit vielen Freunden das Jubiläum zelebrierte, aber immerhin seit 30 Jahren fertigt das Ehepaar nun schon edelste Schmuckstücke - auch für Prominente Kunden wie Ex-Bundespräsident Heinz Fischer oder ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek.

Das alles war Grund genug, mit Kunden und Freunden bis in die Nacht zu feiern. Nach Empfang und Reden wurden Unikate von Pejrimovsky & Co aus drei Jahrzehnten in einer außergewöhnlichen Präsentation bewundert. Gäste wie unter anderem, Otto Gugler von Nikon Österreich, Herrenausstatter Rudolf Niedersüß von Knize, Sabine Biasutti von der Body and Soul Model Agency, Store Manager von Louis Vuitton Vienna, Nicola Pasquero oder Peter Tymciw, Leiter vom Customer Service Division Frequentis genossen gemeinsam das Fest. "Ich bin glücklich und einfach stolz auf uns, dass wir mit Leidenschaft und großem Zusammenhalt auch mit unseren Töchtern so etwas geschafft haben. Der Rahmen ist ein würdiger, viele Freunde sind gekommen", strahlte Susanna Pejrimovsky-Hanousek bei der Feier.

Jubiläum im Zeichen des guten Zweckes

Anlässlich dieses Jubiläums gibt es zudem eine Initiative mit dem St. Anna Kinderspital: In den nächsten 30 Tagen haben alle Kunden die Möglichkeit, Schmuckstücke zu erwerben, wobei 30 Prozent des Kaufpreises an die St. Anna Kinderkrebsforschung gespendet werden. Denn auch die Kinderkrebsforschung vom St.Anna Kinderspital feiert zufälliger Weise heuer 30 Jahre.

