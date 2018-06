Facebook

© Klz/Koscher

Am Freitag gegen 16.45 Uhr lenkte eine 36-jährige Frau aus der Gemeinde Launsdorf ihren Pkw in Glantschach als sie während der Fahrt Brandgeruch aus dem Motorraum wahrnahm. Danach fing der Motorraum auch schon zu qualmen und anschließend zu brennen an.