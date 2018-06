Facebook

Vereinsleiter Erich Rattenberger mit Obmann Edwin Obmann © Gebeneter

Der Gesangsverein Passering hat Grund zu feiern: Nämlich sein 80-jähriges Jubiläum. Und so wird am Samstag zum Liederfest in das Gemeinschaftshaus Passering geladen, an dem vier weitere Chöre mitwirken werden. Weiter geht’s dann am Sonntag mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen.