Am Wochenende feiert der Golfclub Jubiläum. Interessierte können das Golfen ausprobieren © Markus Traussnig

Die Spieler des Klubs kommen aus der Region Mittelkärnten, aber auch aus Klagenfurt oder aus dem Bezirk Völkermarkt. Das ganze kommende Wochenende feiert man nun zehnjähriges Jubiläum, am Freitag um 16.30 Uhr geht das Schnuppergolfen los. „Für alle, die noch nicht Golf spielen“, sagt Klubmanager Thomas Kogler. Interessierte können einfach zum Golfplatz kommen und die Sportart dort ganz ungezwungen ausprobieren. Danach gibt es ein gemütliches Zusammensitzen bei Gulasch und Bier. Am Jubiläumswochenende kann man auch Sachpreise und Platzreifekurse gewinnen.

Aktuell hat der Klub 700 Mitglieder. Kogler: „2008 gab es einen hohen Aufschwung im Golf, in Kärnten haben wir jedes Jahr noch immer ein Plus. In Österreich ist die Tendenz leicht stagnierend.“ Im Klub selbst kommen jedes Jahr kommen Mitglieder dazu, auch bei den Tagesgästen gibt es Zuwächse. „Wir sind auch Austragungsort großer Turniere.“ So trug man etwa die Österreichischen Mannschaftsmeisterschaften der Herren und Damen in der 1. Division. „Und 2013 hatten wir die Challenge Tour hier, das ist die zweitgrößte Tour Europas.“

Auch Jugendliche spielen begeistert, Jugendtraining wird angeboten. Wer mit Golf beginnen will, der Klub stellt Leihausrüstungen zur Verfügung, einmal monatlich gibt es einen Schnuppertag, wann dieser stattfindet, wird immer auf der Homepage des Clubs angekündigt. „Pure Entspannung“ ist Golf für Kogler selbst. „Man muss bedenken, beim Golf geht man zwischen acht und zehn Kilometer und man ist mitten in der Natur.“

Jacques Lemans Golfclub St. Veit-Längsee Klub. In Unterlantschach 25, 9313 St. Georgen am Längsee. Information unter Tel. (04213) 41 41 30 Jubiläumswochenende. Ab Freitag, 15. Juni, um 16.30 Uhr beginnt man mit dem Schnuppergolfen. Homepage. golfstveit.at