Inhaberin Iris Porsche © KK/Porsche

Beim Landhotel „Seppenbauer“ soll es einen nahtlosen Übergang geben. Nachdem Guido Schwengersbauer (68), Pächter seit drei Jahren und Gesellschafter der Seppenbauer GmbH, Konkurs anmelden musste, will Iris Porsche den Betrieb selbst weiterführen. Die 50-jährige gelernte Industriekauffrau aus Zell am See ist mit Inhaber Gerhard Porsche, Enkel des Firmengründers Ferdinand Porsche, verheiratet und erhielt das Anwesen samt weiteren Gebäuden zum 25. Hochzeitstag geschenkt.

