In Hoch-Liebenfels bei St. Veit versuchten Tierquäler einen Zuchtziegenbock zu vergiften. Kurz darauf ließen sie in Abwesenheit der Besitzerin alle Pferde aus Stall und Koppel.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt © Klz/Kanizaj

In Hoch-Liebenfels treibt ein Tierquäler sein Unwesen. Wie eine tierärztliche Untersuchung ergab, wurde auf einem Reiterhof in Hoch-Liebenfels im Bezirk St. Veit bereits Anfang Juni ein Zuchtziegenbock vergiftet. Noch ist unklar, mit welcher Substanz. Die 43-jährige Besitzerin wurde an diesem Tag durch das unnatürliche Gebrüll des Tieres und der Schaumbildung vor dem Maul aufmerksam und verständigte einen Tierarzt.

Wenige Tage später war die Hofbesitzerin nicht zu Hause. In der Zeit öffneten Unbekannte im Stall und auf der Pferdekoppel alle Türen, sodass die Pferde die Koppel verlassen konnten. Die Frau musste die Tiere im Bereich einer öffentlichen Straße einfangen. Die Polizei vermutet nun einen Sabotageakt. Die Erhebungen sind im Gange.