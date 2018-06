Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Über Gastronomin Carmen Rainer aus Wieting wurde am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Mit Mai schloss sie ihr Kaffeehaus in Hüttenberg, das laut Kreditschutzverband KSV 1870, nicht gut gegangen sei. Die erwarteten Gäste des Jufa-Hotels blieben auch aus.