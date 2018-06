Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

"Seppenbauer" ist insolvent © Wilfried Gebeneter

Über die Seppenbauer GmbH in St. Salvator bei Friesach wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Verpächter des Landhotels mit 37 Zimmern, dem Automuseum und der angrenzenden Seminarwelt ist Gerhard Porsche, Enkel von Ferdinand Porsche. Betroffen sind 20 Mitarbeiter.

