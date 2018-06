Facebook

Auf dieser Mauer in St. Veit fand Othmar Krahsnig die Brieftasche © Wilfried Gebeneter

Jeden Tag zeitig in der Früh macht Othmar Krahsnig (65) seinen Morgenspaziergang durch die St. Veiter Innenstadt. Samstag in der Früh entdeckte er dabei eine Brieftasche. Diese lag in der Ossiacher Straße auf einer Mauer. "Ich habe nur gesehen, dass ziemlich viel Geld rausschaut und bin damit sofort zur Polizei", erzählt der ehrliche Finder. Aufgrund der persönlichen Dokumente, die ebenfalls in der Brieftasche waren, konnte der Besitzer von der Polizei rasch ausfindig gemacht werden. Es handelt sich dabei um einen 33-jährigen St. Veiter. Dieser hatte noch gar nicht gemerkt, dass seine Brieftasche weg war.

