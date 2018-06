Facebook

Brieftasche verloren: Finderlohn für ehrlichen Finder © Fotolia

Ein 65-jähriger Mann aus St. Veit/Glan fand am Samstag in der Früh in der Ossiacher Straße in St. Veit eine Brieftasche mit persönlichen Dokumenten und mehreren tausend Euro Bargeld.