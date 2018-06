Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nina Gaugg zieht sich aus der Gemeindepolitik zurück © Wilfried Gebeneter

Per Facebook teilte Nina Gaugg (SPÖ), heute, Freitag mit, dass sie mit Ende Juni ihre politischen Ämter zurücklegt. Die Quereinsteigerin ist seit drei Jahren Vizebürgermeisterin von St. Georgen am Längsee und hatte die Referate Familien und Soziales, EU-Angelegenheiten, Bildung, Kultur und Tourismus über.

"Es ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe in den drei Jahren ganz viel an Lebenserfahrung gesammelt und gute Einblicke in verschiedenste Bereiche erhalten", sagt Gaugg. Ihre Entscheidung in die Politik zu gehen bereue die Launsdorferin jedenfalls nicht. "Ich hatte Spaß und habe viel umgesetzt, bewegt", sagt Gaugg, die sich weiterhin in anderen Bereichen für die Gemeinde engagieren möchte. Derzeit arbeitet sie aktiv in einer Tourismusgruppe mit, die sich zum Ziel gesetzt habe, innovative Projekte zu überlegen.

"Ich werde weiterhin meine Meinung kundtun", sagt Gaugg. Die zweifache Mutter ist verheiratet und arbeitet beim AMS Klagenfurt. Eine Rückkehr in die Politik schließe sie nicht aus. "Es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Welche Wege sich auftun", sagt Gaugg. Wer ihr nachfolgen soll, solle in den eigenen Gremien besprochen werden.

Chef und seine Vize Bürgermeister. Konrad Seunig (SPÖ)

Vizebürgermeisterin bis 30. Juni. Nina Gaugg (SPÖ)

Vizebürgermeister. Johann Wolfgang Grilz (FPÖ)

© KK/Facebook

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.