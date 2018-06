Diözese investierte fünf Millionen Euro in Umbau des früheren Gästehauses in Gurk. Jufa-Gruppe betreibt das neue Hotel.

Jufa-Chef Wendl und Generalvikar Guggenberger © Diözese/Eggenberger

Emsige Stimmung herrscht in den altehrwürdigen Mauern des Stifts Gurk. Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Jufa-Hotels am Sonntag, dem 10. Juni, laufen auf Hochtouren. „Es ist eine der höchsten Investitionssummen der letzten Jahrzehnte in der Katholischen Kirche Kärntens“, sagte der Generalvikar der Diözese Gurk, Engelbert Guggenberger, gestern im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz der Katholischen Kirche und des Jufa-Hotels. Guggenberger: „Wir investieren in Jugend und Familie an einem besonderen Ort, nämlich an der Wiege unserer Diözese. Den alten Mauern soll neues Leben eingehaucht werden.“. Mit dem Programm „Auszeit“ setzen die Jufa-Verantwortlichen auf jene Gäste, die die Ruhe und Beschaulichkeit des Tales schätzen.