Die „Gurktaler Holzfällermeisterschaft“ macht heuer Pause. Dafür gibt es erstmals eine Kart-Challenge mit Finale in Weitensfeld.

Reichnach erfüllte sich den Traum seiner eigenen „Kart-Challenge“, am Bild mit Kart-Vermieter Felix Sereinig © KK/PRIVAT

Zwischen 500 und 600 Besucher hat die junge Veranstaltung der Holzfällermeisterschaften an zwei Tagen ins Gurktal gelockt. Nach zwei Jahren macht die Veranstaltung aber heuer eine Pause. „Es geht sich zeitlich leider nicht aus, auch findet heuer am 14. Juli in Strassburg der Holzkirchtag statt“, sagt der Organisator der Holzfällermeisterschaft, Heimo Reichnach vom „Saloon Weitensfeld“. Er wäre aber kein guter Organisator, wenn er nicht auch ein „Ersatzprogramm“ parat hätte.