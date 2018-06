Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue, alte Team vor der Evangelischen Kirche in der Herzogstadt © Privat

Wählen in Freiheit und Verantwortung“ – so hieß das Motto der evangelischen Pfarrgemeinderatswahlen, die heuer im Frühjahr abgehalten wurden. Demokratische Wahlen sind bei den Evangelischen ein zentrales Element des Christseins und Ausdruck des „Allgemeinen Priestertums“. In diesem Sinne fühlen sich die kirchlichen Funktionäre sowohl von Gott selbst als auch von den Gläubigen zum Dienst in der Pfarrgemeinde berufen.