Die Gemeinde Metnitz wurde von den Unwettern am Donnerstag schwer in Mitleidenschaft gezogen: 15 Häuser in der hinteren Feistritz sind von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Strom und ohne funktionierende Telefonleitung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

15 Häuser sind von der Außenwelt abgeschnitten © FF Metnitz

Kein Tag ohne Unwetter in Kärnten: Am Donnerstag traf es nicht nur das obere Lavanttal und die Innerkrems, sondern auch Metnitz. In der Gemeinde Metnitz wurden besonders die Ortsteile Marienheim und Feistritz schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Murenabgänge haben dazu geführt, dass die hintere Feistritz von der Außenwelt abgeschnitten ist.

Mehr zum Thema Kärnten Wieder schwere Unwetter: 87 Einsätze der Feuerwehren

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.