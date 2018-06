Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Herbst soll die neue Kindertagesstätte eröffnen (Sujet) © Fotolia

Kleinkinder von einem bis drei Jahren sind ab kommendem Herbst gut aufgehoben – und zwar in der neuen Kindertagesstätte in Launsdorf, die im jüngsten Gemeinderat nun einstimmig beschlossen wurde. Mit Hilfe der Organisation „Kindernest“ soll die Betreuungsstätte für die Kleinsten auf einem Grundstück in Launsdorf schon mit der kommenden Schulsaison eröffnen. „Nachdem wir in der Gemeinde einen großen Zuzug haben, was sehr erfreulich ist, müssen wir auch in diese Richtung wirken, damit sich die Jungfamilien wohlfühlen“, sagt Bürgermeister Konrad Seunig.