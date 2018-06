Die Handballer(innen) des HIB Graz sind am kommenden Samtag zu Gast in St. Veit.

Hart, aber freundschaftlich wird es Samstag ab 16.30 Uhr in der Sporthalle St. Veit zugehen © Kleine Zeitung

Handball-Freunde aufgepasst! Der SCA St. Veit veranstaltet Samstag, den 9. Juni, ein Handballturnier. Los geht es um 16.30 Uhr. Zu Gast sind eine Damen- sowie eine Herrenmannschaft von HIB Graz. Ursprünglich hätte ein Ferlacher Damenteam dabei sein sollen, sie haben aber abgesagt, so SCA-Spieler und -Trainer Philip Verderber: „Jetzt spielen wir halt mit drei Mixed-Teams. Jedes hat zwei Spiele.“ Dass der SCA gegen HIB sein erstes Turnier austrägt, hat einen Grund: „Viele SCA-Spieler haben in Graz studiert oder tun es noch und haben einen engen Bezug zu HIB oder anderen Klubs“, sagt Verderber. Gespielt und gefeiert wird in der Sporthalle des BG/BRG St. Veit, denn: „Der Abend soll gesellig ausklingen“, sagt Verderber.

