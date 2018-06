Facebook

Judith Schuhmeier aus dem Bezirk Wolfsberg ist die neue Besitzerin der Trafik in Glandorf. Der vorherige Besitzer, Hubert Fritz, verstarb plötzlich in Kuba. Und nachdem das Verlassenschaftsverfahren nun abgeschlossen werden konnte, sperrt die Trafik am Dienstag wieder auf. "Es geht mit frischem Elan weiter", informiert Monopolstellenleiter Ernst Koreska. Wie in Trafiken üblich, werden nur beeinträchtigte Personen eingestellt. "So auch in Glandorf", sagt Koreska.

