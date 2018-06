Alarmstufe zwei Freitagnachmittag in St. Filippen: In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern.

Feuerwehreinsatz in St. Filippen © FF St. Filippen/Facebook

In Brückl heulten Freitagnachmittag die Sirenen. In einem Einfamilienhaus in St. Filippen war es gegen 14.15 Uhr zu einem Kellerbrand gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache war dort ein Elektrogerät in Brand geraten. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. "Durch schnelles zugreifen konnte Schlimmeres verhindert werden", berichtet die Freiwillige Feuerwehr St. Filippen auf ihrer Facebook-Seite. Personen wurden keine verletzt. Weiters im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, Pischeldorf, Poggersdorf und St. Michael ob der Gurk sowie Beamte der Polizeiinspektion Brückl.