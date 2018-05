Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr brach in einer Gartenlaube in Klein St. Paul aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Aufgrund des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Bahnwärterhaus verhindert werden.