In Mellach im Gurktal kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Felssturz. Die Bundesstraße war auf einer Länge von 20 Metern verlegt und musste gesperrt werden. Straße ist mittlerweile einspurig befahrbar.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von hier fielen die Felsbrocken auf die Straße © FF St. Georgen/Straßburg

Die Gurktal Bundesstraße (B 93) musste am Donnerstag gesperrt werden. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Straßburg berichtet, war es gegen 16 Uhr zu einem Felssturz in der so genannten "Mellacher Kurve" gekommen. Mehrere Felsbrocken waren auf die Straße gefallen und hatten diese verlegten: "Gemeinsam mit Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai wurde die B 93 in Mellach für den Verkehr gesperrt. Das felsige Gelände wurde auf weitere, lockere Felsen durchsucht und gefährliches Gestein wurde entfernt." Die Feuerwehren reinigten daraufhin die Fahrbahn. "Mittlerweile wurdde das an die Straßenmeisterei übergeben. Diese hat Betonelemente aufgestellt", heißt es von der Polizei St. Veit. Die B 93 ist mittlerweile in Mellach wieder einspurig befahrbar.