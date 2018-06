Facebook

Die Feuerwehr konnte den 27-Jährigen aus seiner Wohnung holen © APA | Symbolbild

Ein 27-Jähriger wollte am Donnerstag um 4 Uhr morgens in seiner Wohnung in St. Veit Essen zubereiten. Dafür stellte er eine Pfanne mit Öl auf den eingeschalteten Herd, doch danach schlief der Mann vor dem Fernseher im Wohnzimmer ein. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung, die ein 58-jähriger Nachbar bemerkte und Alarm schlug.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan konnte den 27-Jährigen aus der Wohnung retten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.