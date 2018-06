Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unwetter in Deutsch-Griffen © KK/FF Deutsch-Griffen

Seit mehr als einer Woche halten täglich Unwetter die Feuerwehren in Kärnten auf Trab. Auch Mittwochabend kam es in mehreren Gemeinden wieder zu Starkregen und Überflutungen. Auch am Fronleichnamstag standen wieder zahlreiche Kameraden im Einsatz, um die Schäden, die das Unwetter in der Nacht angerichtet hatte, zu beseitigen.

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Deutsch-Griffen zu einem Einsatz alarmiert und konnte erst um zwei Uhr früh einrücken. "Wir hatten ein kräftiges Unwetter. Im Bereich Gösselsberg ist der Bischofsberg-Bach über die Ufer getreten und hat die Deutsch Griffner Straße (L 64) komplett mit Geröllmassen überflutet ", berichtet Kommandant Karl Rainer.

Straße unbefahrbar

Aufgrund der starken Verklausungen war die Kappeler Straße Donnerstagvormittag gesperrt. Deutsch-Griffen war nur über Glödnitz oder Hochrindl erreichbar. Seit dem frühen Nachmittag ist die Straße wieder befahrbar. Im Einsatz standen 20 Kameraden sowie Bauhof-Mitarbeiter und Unternehmer.

Überschwemmungen in Außerteuchen

Auch in Himmelberg mussten die Feuerwehren eine Nachtschicht einlegen. Dort kam es vor allem in Außerteuchen zu Überschwemmungen, wie die Freiwillige Feuerwehr Himmelberg auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Mehrere Verkehrswege waren in der Nacht auf Donnerstag überschwemmt. Nach einer kurzen Pause rückten die Kameraden dann auch am Feiertag wieder auf, um weitere Schäden, die das heftige Unwetter Mittwochabend angerichtet hatte, zu beseitigen.

Unwetter: Bilder von den Einsätzen Feuerwehreinsatz im Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Straße in Pisweg FF Pisweg Pisweg FF Pisweg Hagel in St. Georgen am Längsee Elke Galvin Kommandant-Stellvertreter Thomas Posch im überschwemmten Rüsthaus in Klein St. Paul. Georg Bachhiesl Vermurung im Katschniggraben bei Wieting. Georg Bachhiesl Katschniggraben Georg Bachhiesl Klein St. Paul Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Spittal/Drau Mimi Steiner Seeboden Lisa Hinteregger In St. Johann bei Straßburg wurde ein Stall überflutet. Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan In Himmelberg wurden Straßen beschädigt. FF Himmelberg Verklausungen nach dem Unwetter in Himmelberg. FF Himmelberg Vor allem in Außerteuchen mussten die Feuerwehrleute nach dem Unwetter Schäden beseitigen. FF Himmelberg Unwetter in Deutsch-Griffen. FF Deutsch-Griffen Seit dem frühen Nachmittag ist die Deutsch Griffner-Straße wieder befahrbar. FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Einsatz in Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr In Klein St. Paul kam es zu einem Brand, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte. FF Eberstein/Facebook Klein St. Paul FF Eberstein/Facebook Vor dem Unwetter im Görtschitztal postete Daniela Bamberger dieses Foto auf unserer Facebook-Seite: "Brückl dichte Wolken.... Ständiges Grollen.... Noch ist alles trocken!" Daniela Bamberger Diese Fotos aus dem Bezirk St. Veit postete Marina Krassnitzer. Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Christian Passin schrieb auf Facebook: "Seit fast 30 Minuten durchgehendes (!) grollen über #stveit..." Christian Passin Mittelkärnten Philipp Eck Mittelkärnten Philipp Eck Hagel in Seeboden Angelika Lesky Lieserhofen Bir Git Teu Bad Bleiberg Christine Morgenfurt Spittal/Drau Florian Tautschnig St. Georgen am Längsee Elke Galvin FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau 1/56

Mehr zum Thema Villach Straße nach Murenabgang gesperrt

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.