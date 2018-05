Land kürte den Wein mit der Genusskrone und machte ihn zum Landessieger in der Kategorie der Weißweine.

St. Georgen am Längsee

Horst Wild, erster Präsident des Weinbauverbandes Kärnten, Landesrat Martin Gruber, Hubert Vittori, Winzermeister Weingut Taggenbrunn, Johann Mößler, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten (von links) © KK

Winzermeister Hubert Vittori zeichnet sich für den Pinot Blanc 2017 des Weingutes Taggenbrunn verantwortlich. Er erhielt die Genusskrone des Landes Kärnten und ist Landessieger der Kategorie Weißweine. Die Ehrung fand in der Landesregierung sowie im festlichen Rahmen von Schloss Krastowitz statt. Vittori, der für die Qualität von Taggenbrunns Weinen verantwortlich zeichnet, nahm die Auszeichnung entgegen.

Das Weingut Burg Taggenbrunn, das sich im Eigentum der Unternehmerfamilie Riedl befindet, verfügt über eine Weinverarbeitungsanlage, die zu den modernsten Österreichs zählt. Die Trauben werden traditionell, also ausschließlich per Hand gelesen.

Im Weingut Taggenbrunn kommen 240.000 Liter Niro-Tankbehälter für die Weinproduktion zum Einsatz. Zusätzlich reifen die Weine in Barrique Fässern aus französischer- und Wienerwaldeiche.

Die Sorten Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Chardonnay, Grüner Veltliner, Traminer, Muskateller, Zweigelt und Pinot Noir werden auf Taggenbrunn angepflanzt.