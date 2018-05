St. Veit In Gurk eröffnet der fünfte Friedensforst in Kärnten

In Gurk ensteht im ehemaligen Waldgarten ein Friedensforst. Betrieben wird es von der Bestattung Kärnten. Die Eröffnung findet am 22. Juni statt.

Der Gedenkplatz mit Blick auf den Gurker Dom ergänzt den Friedensforst © Carmen Heller

Eine alternative Bestattungsmöglichkeit wird es bald in der Marktgemeinde Gurk geben. Nach der Umwidmung entsteht im ehemaligen Waldgarten gerade der fünfte Friedensforst in Kärnten. Bürgermeister Siegfried Kampl setzte sich für dessen Errichtung im 800 Seelen zählenden Ort ein. Kampl: „Unsere Gemeinde hat der Bestattung Kärnten das 4000 Quadratmeter große Areal des Waldgartens angeboten. Nach Zustimmung des Betreibers wurde der Platz schön gestaltet und nun können bald viele Menschen im Gurker Friedensforst ihre letzte Ruhestätte finden.“ Bei der Begräbnisform, die auch als Waldbestattung bekannt ist, wird die Asche Verstorbener in einer biologisch abbaubaren Urne an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Auf dem hoch gelegenen Gedenkplatz mit Blick auf den Gurker Dom pflanzte man dafür achtzig Laub- und Nadelbäume. „Die Nachfrage nach dieser Beisetzungsart ist sehr stark“, sagt Ingo Sternig, Organisationsmanager der Bestattung Kärnten. Im Herbst 2012 wurde dafür extra das Bestattungsgesetz in Kärnten geändert. Sternig: „Viele Menschen reservieren schon zu Lebzeiten den Platz, wo sie bestattet werden möchten.“

Die Nachfrage nach der Bestattung im Friedensforst ist sehr stark. Ingo Sternig, Bestattung Kärnten

Er betont, dass das gemeinsame Aussuchen des Baumes mit den Kunden eine verantwortungsvolle Aufgabe für seine Mitarbeiter sei: „Die Begehung der Gedenkstätte ist meist sehr emotional, aber pietätvoll.“ Interessiert seien laut Sternig vor allem naturverbundene Menschen, aber auch das Wegfallen der Grabpflege sei für manche ein Grund, die Waldbestattung zu wählen.