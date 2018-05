Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die "Projern Gospel Singers" singen an diesem verlängerten Wochenende im Petersdom und im Vatikanischen Garten.

Die Sänger des Kirchenchores und der „Gospel Singers“ aus Projern machen gerade eine aufregende Reise © VERANSTALTER

Einmal im Petersdom zu singen. Das ist wohl ein Wunsch jedes Kirchensängers. Dieser geht nun für die 22 Mitglieder der „Gospel Singers“ aus Projern in Erfüllung. Gestern kamen sie mit dem Bus gemeinsam mit den Sängern des Kirchenchores im Vatikan an. Morgen werden sie im Petersdom und am Samstag im Vatikanischen Garten singen – unter dem Fenster von Papst Franziskus.

