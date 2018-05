Facebook

Thomas Wadl ist neuer Bezirksrettungskommandant © Privat

Im Rahmen der Generalversammlung des Roten Kreuzes wurde Thomas Wadl zum neuen Bezirksrettungskommandanten von St. Veit ernannt. Er folgt Wolfgang Novak (36), der nach über zehn Jahren diese Funktion zurücklegte.



Wadl lebt in St. Georgen am Längsee, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Einkaufsleiter im Deutsch-Ordens Krankenhaus Friesach. "Ab der kommenden Woche werden wir den Bezirkseinsatzstab neu formieren. Das ist ein üblicher Prozess. Wenn ein neuer Kommandant gewählt wird, sucht er sich sein Team aus", sagt Wadl. Der Bezirkseinsatzstab besteht aus rund zehn Personen. Aber auch der Kontakt mit befreundeten Einsatzorganisationen und Behörden sowie das gegenseitige Kennenlernen und gegenseitige Verstehen der unterschiedlichen Strukturen und Arbeitsweisen stehen auf Wadls Agenda. "Schließlich soll im Einsatzfall alles reibungslos und unkompliziert ablaufen, und das geht am einfachsten, wenn sich alle kennen“, weiß Wadl, der auch Ansprechpartner beim Wiesenmarkt ist. "Alles was über den Regelbetrieb hinausgeht, betrifft mich", sagt Wadl.

Zur Person

Der 41-Jährige begann seine Karriere beim Roten Kreuz St. Veit vor 18 Jahren als Zivildienstleistender. Er absolvierte mehrere Masterstudienlehrgänge im Bereich Gesundheitswissenschaften an der Donau-Universität Krems. 2008 hat er seinen Offizierslehrgang abgeschlossen und ist seitdem auch als Stabsoffizier im Landesrettungskommando Kärnten und in der Führungskräfteausbildung tätig.

