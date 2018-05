Feueralarm nach Blitzschlag Dienstagabend auf einem Bauernhof in Gurk. Erst zwei Wochen zuvor hatte Blitz Dachstuhl des Nachbarhauses in Brand gesetzt.

Durch das rasche Eingreifen der Wehren konnte das Feuer schnell gelöscht werden © FF Straßburg

Ein Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein, lautet eine alte Weisheit. In der Marktgemeinde Gurk wurde man jetzt eines Besseren belehrt. Dienstagabend gegen 17.30 Uhr schlug ein Blitz infolge eines heftigen Gewitters in das Nebengebäude eines Bauernhofes ein. Das Kuriose dabei: Erst gut zwei Wochen zuvor, am 12. Mai, hatte ein Blitz in das etwa zehn Meter entfernte Nachbarhaus eingeschlagen und den Dachstuhl in Brand gesetzt.

